Mozilla rachète Pocket et ses 10 millions d’utilisateurs

Après avoir récemment renouvellée son identité visuelle par un nouveau logo, la fondation Mozilla semble vouloir maintenant s’occupper de son développement commercial et technique. A ce titre, elle vient d’annoncer son rachat de Pocket, et de ses 10 millions d’utilisateurs.

Un spécialiste du “A lire après”

Le spécialiste du “A lire Après” Pocket est une sorte de portefeuille virtuel d’adresses web et de documents, qui permet à l’utilisateur un stockage en ligne, pour celles et ceux qui n’ont pas le temps de lire immédiatement.

Il s’agit de la première acquisition stratégique de Mozilla depuis le début de l’année, même si, d’après Recode, le montant de la transaction n’a pas encore été dévoilé.

Avec ses 25 employés, Pocket continuera de travailler en tant que filliale indépendante, même si elle est bien sûr sous la houlette de Mozilla.

Précédemment nommée “read it later”,Pocket a été crée en 2007 et a plus de 10 millions d’utilisateurs mensuels à travers le monde entier.

En Août dernier, Pinterest avait fait une acquisition similaire avec Instapaper pour un montant également non dévoilé.

Yvan Dupuy

