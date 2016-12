Marck Zuckerberg présente “Jarvis”, l’assistant personnel qu’il avait promis de créer

C’est bien connu, chaque année, Marck Zuckerberg se fixe un défi. L’an passé, il avait promis d’apprendre le mandarin. Cette année, il avait promis il y a quelques temps de créer un assistant personnel. C’est chose faite, car il a présenté au monde “Jarvis” (comme le majordome de Tony Stark dans Iron Man).

Un montage humoristique de la présentation

Dans sa présentation de Jarvis postée sur Facebook, le montage réalisé est avant tout humoristique:

https ://www.facebook.com/zuck/videos/10103351034741311/

https ://www.facebook.com/zuck/videos/10103351403412491/

Malgré, tout Zuckerberg a consacré plus de 100 heures de développement et de programmation (qui sont l’une de ses passions personnelles), pour donner à Jarvis toutes ses fonctionnalités.

Jarvis est capable de contrôler l’éclairage de la maison, le thermostat, la porte d’entrée, un grille-pain hacké et jouer de la musique. Alexa et Home, les assistants d’Amazon et Google, font déjà tout ça et bien plus car ils sont ouverts aux développeurs.

Bref, le but de Zuckerberg n’était pas de faire mieux que les produits cités ci-dessus, mais plutôt de relever son défi, et de s’amuser en famille.

Jarvis n’est pas prévu pour la commercialisation, car il est avant tout réservé à sa maison de Palo Alto.

Et pour l’an prochain, quel défi Zuckerberg se fixera-t-il ?

Yvan Dupuy

