Marc Menasé, fondateur et PDG de Menlook passe le flambeau à Mathieu Drida

Fondateur du groupe Meninvest, Marc Menasé, fondateur et PDG de Menlook, décide de voguer ves d’autres horizons. C’est Mathieu Brida, qui a occuppé des fonctions chez Meilleurmobile.com, 01 Net Magazine et Voyages-Sncf, qui prend la relève.

Menlook: Un challenge réussi pour Marc Menasé

Menlook, fondée en 2010, est devenue une marque de référence dans le prêt à porter masculin , plus particulièrement sous forme de e-commerce. Pour son ex fondateur, il est de temps de relever un nouveau challenge. Ce dernier déclare:

“ Il faut savoir passer le flambeau. J’ai participé à son recrutement, et Mathieu semble avoir toutes les qualités pour relever le challenge de développer Menlook autant que nous l’espérons “

De nouveaux défis seront bien sûr proposés à Mathieu Brida, définis au préalable par Marc Menasé:

-Le développement de la sous-marque “M Studio”

-Développer et recentrer l’activité internationale

-Développer le magasine “Menlook Tribune”

Pour Marc Menasé, le départ n’est pas définitif, puisqu’il reste au sein du conseil d’administration de Menlook. En terme de projet pro et personnels, il souhaite aujourd’hui plus se pencher sur le développement de start-up qu’il a lui même suivies, comme par exemple Epicery, Le Petit Ballon et Teads. Il compte également consacrer plus de temps à sa famille.

Une relève donc assurée.

Yvan Dupuy

