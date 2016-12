Chères lectrices, chers lecteurs,

Carton rouge pour les sites de rencontre Meetic & Attractive World. Ces deux derniers viennent en effet d’être sanctionnés par la CNIL pour non respect du traitement des données personnelles sensibles.

10 000 euros pour attractive world, et 20 000 euros pour Meetic sont les sanctions pécunières prononcés par la CNIL Ces deux sociétés auraient en effet eu des manquements important concernant le respect de la loi informatique et liberté.

C’est en 2014 que la CNIL a mis le nez dans le fonctionnement des deux sociétés et où les dysfonctionnements ont été constatés. En juin 2015, elles ont reçu une mise en demeure de corriger les problématiques, ce dans un délai de 3 mois.

la CNIL enjoignait Meetic et Attractive World à « recueillir le consentement exprès des personnes sur la base d’une information spécifique à la collecte et au traitement de leurs données sensibles ». Elle constate que « les utilisateurs souhaitant s’inscrire aux sites devaient – en une seule fois – accepter les conditions générales d’utilisation, attester de leur majorité et consentir au traitement des données sensibles ».

Malgré ces mises en demeure, et un délai relativement confortable, les mesures correctives n’ont pas été mises en place. La CNIL a ainsi rappellé que:

“la seule inscription au site de rencontre ne peut valoir accord exprès des personnes au traitement de telles données qui révèlent des éléments de leur intimité »

Yvan Dupuy