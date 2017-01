Facebook investit dans l’incubateur Géant de Xavier Niel, Station F

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Facebook va investir et intégrer l’incubateur de start-ups Station F crée par Xavier Niel. Nomme « Startup Garage from Facebook », le programme va permettre aux start-ups de développer leur programme et applications sur sur la base des données des utilisateurs hexagonaux du réseau social.

Le numéro deux de Facebook présent dans l’incubateur

Il faut avant tout dire que c’est une sacrée réussite pour Roxanne Varza et Xavier Niel. Sheryl Sandberg, la numéro deux de Facebook est venue hier 17 janvier à Paris dans l’incubateur de 34000 mètres carrés, qui devrait ouvrir en avril prochain.

Cette dernière a affirmé que l’intégration de start-ups dans l’incubateur devrait permettre à l’économie de la data de se développer en France et en Europe.

5 start-ups vont d’ores et déjà l’intégrer:

– The Fabulous (e-santé)

–Chekk (identité numérique)

– Karos (covoiturage)

–OneCub (gestion des informations personnelles)

– Mapstr (cartographie collaborative)

Ces dernières pourront travailler sur les données de 32 millions d’utilisateurs français mensuels. Sur le plus long terme, le programme de Facebook accueillera 10 à 15 start-ups supplémentaires.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0