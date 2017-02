Facebook débauche une directrice de MTV pour son online content

Chères lectrices, chers lecteurs,

On apprenait récemment que Facebook travaillait au développement d’une application pour les lecteurs multimédias. Le but serait d’aller concurrencer directement des ténors comme Netflix ou bien encore Youtube.

Mina Lefevre débauchée de chez MTV

Pour parvenir à cet objectif, l’ancienne vice-présidente directrice de la programmation scénarisée de MTV, Mina Lefevre, a été débauchée. Elle est ainsi devenue Responsable du développement de Facebook.

Concernant cette mission, Mina Lefevre s’est confiée aux journalistes en déclarant:

«J’ai toujours été attiré par l’idée de construire quelque chose et de faire partie de l’équipe qui aide à construire l’écosystème de contenus originaux de Facebook». Eh bien, tout ça me semblait n’être qu’un rêve!»

Mina rejoindra l’équipe Ricky Van Veen, responsable de la stratégie créative mondiale de Facebook (et cofondateur du portail vidéo humoristique College Humor). Ce dernier à a déclaré concernant cette nouvelle perspective:

«Notre but est de lancer un écosystème de contenus pour nos partenaires, nous explorons donc le financement de certains projets de contenus, incluant des contenus originaux, sous licence, scénarisés, non scénarisés, et sportifs, qui tireront profit de la mobilité et des interactions sociales uniques à Facebook»

L’obejctif du diverstissement vidéo pour Facebook semble donc de plus en plus se préciser. La vidéo sponsorisée pourrait d’ailleurs se présenter comme une nouvelle source de revenus ?

Yvan Dupuy

Noter cet article