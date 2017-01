Facebook recrute Hugo Barra pour la direction de sa branche réalité virtuelle

C’est un ancien de Xiamoi et Google que Facebook s’offre aujourd’hui. Ce dernier aura pour mission de diriger la branche Réalité Virtuelle de Facebook.

Hugo Barra: un parcours atypique

Hugo Barra, 40 ans, a un parcours riche au sein des grands acteurs de l’internet. Il a ainsi été responsable du développement international pour le constructeur de smartphones Xiaomi. Il a également passé 5 ans à travailler chez Google à la direction d’Android, le système d’exploitation de la firme.

Emprunte à des difficultés, Hugo Barra a donc souhaité voguer vers de nouvelles fonctions au sein de Facebook. Quatre ans après avoir quitté la Silicon Valley, Hugo Barra y retourne donc, pour y diriger la branche réalité virtuelle, avec notamment Oculus.

Le patron du réseau social à ainsi affirmé:” Hugo partage ma conviction que la réalité virtuelle et augmentée nous permettra d’expérimenter des choses complètement nouvelles et d’être plus créatifs que jamais auparavant”.

Cette arrivée marque notamment la volonté de Facebook d’accélérer sa croissance dans la réalité virtuelle. Pour le réseau, cette année sera également marqué par le regroupement des équipes Oculus (rachetée en 2014).

Le développement des produits sera ainsi rendu plus efficace.

Yvan Dupuy

