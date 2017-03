Chez SeFaireAider, Pascal Queslin sera remplacé par Denys Chalumeau

La start-up SeFaireAider annonce le départ de son PDG actuel Pascal Queslin, suite à sa révocation de la part de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 19 décembre 2016. Ce dernier sera remplcé par Denys Chalumeau. Cette nomination sera accompagnée de nombreux mouvements au sein de la direction.

Des compétences légitimes

Avec le recrutement de Denys Chalumeau, la société compte accélérer son développement, et confirmer sa présence sur un secteur très concurrentiel. Le parcours de ce dernier a confirmé la jeune pousse dans son choix…Ce dernier est en effet Co-fondateur de PromoVacances et SeLoger.com, business angel impliqué dans la réussite de plusieurs start-ups ces dix dernières années. Il possède donc des compétences établies et légitimes pour propulser l’entreprise vers ces nouveaux objectifs.

Dans le cadre de son développement, SeFaireAider devrait également recruter de nouveaux profils, principalement pour son équipe dirigeante.

Elle souhaite en effet devenir l’acteur incontournable sur son segment.

Yvan Dupuy

