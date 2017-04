Aux Etats-Unis Google lance sa chaîne Youtube TV

Pour 35 dollars par mois, les habitants des Etats-Unis pourront avoir accès à la chaîne Youtube TV. Ils pourront à ce titre regarder les programmes des quatre plus gros groupes du pays à travers ce service.

Un potentiel confirmé par Molotov TV

Molotov TV a conformé le potentiel de la télévision par internet en affirmant: “Le futur de la télévision passera par Internet”. Principalement, les clients de Youtube TV auraont accès à ABC, CBS, Fox et NBC, ainsi qu’à quarante autres chaînes supplémentaires, dont des chaînes sportives.

D’ores et déjà, la grille de programme proposée par Youtube TV s’avère claire et complète par rapport à Molotov par exemple qui parie sur un accès gratuit, avec des enregistrements payant.

Cependant, ce lancement n’est pas disponible dans toutes les Etats-Unis, mais dans cinq grandes villes principalement: Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphie et San Francisco.

Une fois inscrits, les utilisateurs pourront créer jusqu’à 6 comptes individuels, et chaque abonnement autorise trois flux simulatnés, sur trois appareils différents.Les programmes enregistrés restent accessibles durant neuf mois et la capacité d’enregistrement offerte est illimitée.

Reste à savoir si ce service sera un succès ou non, et si il sera déployé dans d’autres pays…

Yvan Dupuy

