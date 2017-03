Amazon retarde son implantation en Asie du Sud-Est

Parmi les projets de développement internationaux d’Amazon, figure l’Asie du Sud-Est. Initialement, la société de Jeff Bezos avait prévu d’ouvrir un centre dédié au e-commerce dans la ville de Singapour durant le premier trimestre de l’année.

Le projet repoussé à la fin de l’année

La firme a affirmé que le projet serait repoussé à la fin de l’année. Longtemps conservé secret par la société, il avait été révélé à Techcrunch en novembre dernier. Parmi les explications possibles (même si la société n’est pas locace sur le sujet), l’ensemble des dispositions nécessaires pour cette mise en place n’étaient pas réunies.

Amazon confirme cependant son intérêt pour Singapour, qui sembme être idéale pour le e-commerce. On y note notamment un taux de détention de cartes de crédit important, une utilisation importante de l’internet, mais aussi et surtout des réseaux de distribution et de logistique déjà très conséquents.

Selon ABC News, Amazon souhaite se « focusser » pour combler ce retard sur le marché Australien, où elle aurait recruter à ce titre 100 personnes pour lancer le business.

En lutte contre Alibaba ?

En maintenant son projet à Singapour, Amazon s’attend à affronter la concurrence d’Alibaba, qui y est déjà bien implanté, et connait toutes les ficelles du marché. Cette dernière a d’ailleurs acheté l’an passé la société Lazada pour 1 milliard de dollars. Celle-ci est spécialisée notamment dans l’épicerie en ligne. Pour contrer cette acquisition, Amazon avait de son coté fait une offre sur Redmart, qui avait malheureusement échouée.

Singapour reste, pour la plupart des grands acteurs du e-commerce, un lieu à fort potentiel, avec près de 600 millions de consommateurs potentiels, et une classe moyenne qui s’ouvre à la consommation sur internet.

