Speedtrott ST12: La trotinette électrique pour des déplacements faciles et rapides!

Grosse innovation dans le domaine des trotinettes électriques, de la part de la marque Speedtrott. Cette dernière lance sur le marché son nouveau modèle ST12. Avec un look plutôt classique (en noir ou blanc), ces atouts résident princiapalement dans une facilité d’utilisation et une rapidité appréciable.

Speedtrott ST12: ergonomie et efficacité

Avec des dimensions de 100 x 19 x 33 cm, et un poids de 12,5 kilos, elle possède des caractéristiques qui font d’elle une trotinette plutôt ergonomique, par rapport aux autres produits existant sur le marché. Si vous souhaitez la ranger, vous pourrez entièrement la replier, jusqu’à sa prochaine utilisation.

Facile à utiliser, vous pourrez prendre du plaisir à rouler avec. Notons qu’elle est équipée d’un système « kickstart » qui permet de ne pas enclencher le moteur tant que l’appareil n’a pas pris un minimum de vitesse. En la poussant sur quelques mètres, le moteur se déclenchera, pour vous déplacer avec aisance.

Au dessus de la commande d’accélération, un compteur vous indique l’autonomie de votre batterie, votre vitesse, et également la distance parcourue (compteur kilométrique).

La trotinette possède deux freins: un à l’avant sur la poignée, et un l’arrière, directement sur la roue du ST12. Ces derniers permettent un freinage efficace, quelque soit votre vitesse. Il est bien sur recommandé d’utiliser les deux freins simultanément pour éviter notamment de faire un « soleil » si vous n’utilisez que le frein avant.

La vitesse dans tout ca ? vous pensez certainement à quelques 10 km/h ? certainement pas, puisque le ST12 est capable d’atteindre 35 km/h en vitesse de pointe!. Une vitesse à ne pas atteindre tous les jours si vous souhaitez préserver l’autonomie de votre batterie. Cette dernière a été conçue pour monter des côtes à 20% , et transporter jusqu’à 110 kilos. L’autonomie moyenne, pour une personne de 75 kilos et une utilisation en ville, est comprise entre 20 et 25 kilomètres. En terme de spécifités, la roue avant est gonflable, alors que la roue arrière est pleine.

Pour son lancement, elle est proposée au prix de 890 euros. De quoi frimer auprès de vos collègues de bureau!

Yvan Dupuy

