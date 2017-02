Obtenez votre contrôle technique gratuit en remplissant un simple questionnaire !

Rendu obligatoire en 1992, le contrôle technique concerne tous les véhicules de plus de 4 ans pour une première visite, et doit être renouvelé par la suite tous les deux ans. Institué par l’état, il permet de renforcer la sécurité des véhicules circulant sur les routes, et ainsi éviter les accidents.

Une obligation payante

Pour être dans la légalité, vous devez obligatoirement vous adresser dans un établissement agrée, qui délivrera l’autorisation de pouvoir circuler en règle, grâce à votre contrôle technique valide. Au fur et à mesure des années, le nombre de points de contrôles a été augmenté, pour limiter au maximum le risque encouru par les conducteurs, mais aussi les autres usagers.

Pour trouver un centre près de chez vous, rien de plus simple ; il vous suffit de rentrer le terme dans Google avec le nom de votre ville. Par exemple, contrôle technique Nantes , si vous résidez dans cette ville. Concernant le coût, le prix moyen en 2016 était de 67 euros, pour une fourchette de prix large, allant de 35 à plus de 90 euros.

Conscient de l’importance d’un tel coût pour les ménages ayant de faibles revenus, même pour un contrôle technique pas cher , controletechniquegratuit a souhaité prendre les choses en main en proposant son nouveau concept.

En cherchant sur le site le centre le plus proche de chez vous, il vous suffit de créer par la suite, et en quelques clics votre compte personnel. Vous serez par la suite invités à remplir un questionnaire personnel. Plus vous remplirez de réponses, plus le montant de votre contrôle technique sera faible, grâce à la réduction que vous obtiendrez. Par exemple, pour un contrôle technique à 68 euros, et que vous remplissez le questionnaire à 50%, vous obtiendrez une remise de 34 euros.

Grâce à controletechniquegratuit, cette démarche n’a jamais été aussi peu coûteuse !

