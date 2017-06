Marre de payer les stationnements ? Louez un parking avec Yespark !

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’augmentation du nombre de véhicules en circulation rend de plus en plus difficile de trouver des places de stationnements libres, ce qui est une première problématique. Le coût du stationnement payant en est une autre, car ce dernier représente un certain coût pour les personnes se déplaçant beaucoup. La bonne nouvelle, c’est que le concept de Yespark vient révolutionner la donne !

Un parc de 400 parkings à louer

Que vous cherchiez une location de garage ou de parking, Yespark possède un parc de plus de 400 produits à saisir. Avec un parc locatif qui ne cesse de grandir, ce sont déjà plus de 200 communes qui sont concernées par ces prestations.

En quelques clics, vous pourrez trouver un parking ou un garage à proximité du lieu où vous vous rendez régulièrement, avec par exemple la possibilité de louer mensuellement, pour plus de tranquillité d’esprit.

Souplesse et accessibilité

Triés sur le volet, ces derniers sont situés dans des résidences sécurisées, afin de vous garantir une sécurité maximale. Une fois votre bien sélectionné, vous pourrez y avoir accès à partir de votre téléphone, ce qui en fait l’un des systèmes les plus sûrs du marché.

Conçu pour être très accessible, les premiers prix se situent à 16 eur/mois, avec en plus la liberté de ne pas avoir d’engagement, de frais d’agence, ni même de caution. Si vous n’en avez plus besoin, vous aurez donc la possibilité de vous en séparer en quelques clics.

En outre, vous n’aurez aucune « paperasse » à remplir, puisque l’intégralité de la prestation sera traitée de manière électronique du contrat de réservation, à la facture électronique au format pdf.

Enfin, si vous avez des questions, vous ne serez pas face à un automate téléphonique, mais au personnel convivial de Yespark qui sera là pour répondre à toute question.

Avez Yespark, vous n’avez plus de prétexte pour louer votre premier parking !

Yvan Dupuy

