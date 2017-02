Lumo Run, le capteur pour suivre vos séances de footing!

Chères lecrices, chers lecteurs,

Si courir à la sensation est une bonne chose, suivre ses séances de footing pour progresser plus vite et améliorer sa foulée et posture est toutefois bien meilleur. Dès lors, quel partenaire connecté choisir ? Il sembre en tout cas que le nouveau Lumo Run de chez Lumo Bodytech soit particulièrement bien concu.

Optimiser ses performances sportives

Une fois le boiter ovale clipsé à votre pantalon ou votre short de course, ce capteur est une merveille de technologie, embarquant pour analyser votre foulée et performances: Un capteur qui contient 9 axes UMI, un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre, un baromètre, et un moteur vibrant.

En terme d’analyse, il vous restituera de nombreuses informations concernant votre posture:

Le rebondissement ou le bounce : il s’agit du déplacement vers le haut et vers le bas pour se propulser vers l’avant.

il s’agit du déplacement vers le haut et vers le bas pour se propulser vers l’avant. La cadence ou « étapes par minute ou « foulées par minute »: la fréquence de vos contacts de pied au sol pendant chaque minute. Lumo Run indiquera si les foulées sont trop grandes ou trop courtes pour ainsi optimise les efforts du coureur.

la fréquence de vos contacts de pied au sol pendant chaque minute. Lumo Run indiquera si les foulées sont trop grandes ou trop courtes pour ainsi optimise les efforts du coureur. La décélération / le freinage : la diminution de la vitesse du corps subit à chaque étape. Cet indicateur peut également être optimisé pour aider le coureur à adapter sa vitesse de course.

la diminution de la vitesse du corps subit à chaque étape. Cet indicateur peut également être optimisé pour aider le coureur à adapter sa vitesse de course. La rotation du bassin : les mouvements du bassin de gauche à droite qui peuvent indiquer un problème de déséquilibre ou de flexibilité pour le coureur.

les mouvements du bassin de gauche à droite qui peuvent indiquer un problème de déséquilibre ou de flexibilité pour le coureur. Les mouvements latéraux du bassin : mesure le mouvement ascendant et descendant du bassin pour éviter de se faire mal au niveau de la hanche.

L’un de ses buts premiers est donc réduire le risque de blessures due à une mauvaise posture, mais aussi améliorer l’efficacité de votre foulée, et donc vos performances. Vous pourrez ainsi mesurer l’impact d’un travail de Préparation Physique Généralisée par exemple.

Un coach virtuel en appui

Si vous portez des écouteurs pendant la course, le coach virtuel de Lumo Run sera là pour vous délivrer de précieux conseils. Par exemple, « Efforce-toi de faire de plus petites enjambées, ta cadence a cessé d’être régulière, appuie sur les orteils afin de te propulser plus loin »

Notons que le tracker est connecté en Bluetooth, et qu’une application est disponible sur App Store pour pouvoir l’installer sur votre smartophone. Ainsi, le coureur pourra accéder aux différentes informations collectées lors de sa course, via les différents capteurs.

Le sum up’ Marque: Lumo Bodytech Appellation: Lumo Run Designation: Tracker de course connecté Cible: coureurs à pieds Connexion: Bluetooth Prix: 119 EUR Disponible: Oui

Yvan Dupuy

Noter cet article