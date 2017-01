Les cadeaux de naissance pour maman et bébé de chez Ma Première Box!

Un petit tour aujourd’hui du coté des nouveaux concepts, pour vous présenter plus particulièrement Ma Première Box. Vous l’aurez compris, ce shop s’adresse avant à l’entourage d’une maman et de son bébé en quête d’idées pour faire un cadeau…Parce que les cadeaux de naissance sont délicats à choisir, Ma Première Box se casse la tête pour vous!

Des cadeaux de naissance au top

Le concept est “one shot” , car ma première box est une formule sans abonnement. Des box garçons et filles sont proposées, mais également des box mixte. Et, parce que celles et ceux d’entre vous n’ont pas forcément les mêmes budgets, trois tailles sont proposées: petit coffret, grand coffret, et si vous souhaitez vraiment vous démarquer, un coffret édition limitée est également à disposition.

Les esprits créateurs ne sont pas non plus oubliés, puisque vous avez la possibilité de créer votre box sur mesure, avec des cadeaux de naissance originaux, mais pratiques et authentiques.

Bon!, mais concrètement, on trouve quoi comme produits ??

Rassurez-vous, tous les produits Ma première Box ont fait l’objet d’une sélection et de tests rigoureux de la part de l’équipe. Vous retrouverez par exemple: La gamme doudous, les couvertures pour bébé ou bien encore les langes et totbags…

Pour les naissances d’été voir d’automne (et je sais qu’elles sont nombreuses), Ma Première Box mène une opération de soldes (-40%) à l’heure de cet article.

Avec ma première box, les cadeaux de naissance ne sont plus une contrainte mais un plaisir. Le plaisir d’offrir et de faire plaisir.

Ma première box, une idée de Caroline Sarghat et Fabienne Torrès-Baranes.

Ma Première Box

Yvan Dupuy

