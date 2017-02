Grandir avec loomy , ou quand le développement personnel s’adapte à l’enfant!

Chères lectrices, chers lecteurs,

Aujourd’hui, le dépassement de certains parents vis-à-vis de leurs enfants, l’instabilité sociale, économique et affective (séparation, divorce…) font que les enfants en bas âge peuvent facilement être perturbés (voire traumatisés dans certains cas), engendrant des difficultés à différents niveaux.

Construire des bases solides très tôt

Le vécu environnemental difficile de l’enfant peut impacter rapidement et très tôt différents niveaux de son être , indispensables pour la réussite de sa vie. Ce sont principalement l’estime de soi et la confiance en soi qui restent fondamentales en terme de développement personnel. Malheureusement, les techniques de développement personnel ou de thérapies brèves restent principalement centrées sur l’adulte, ou simplement transposées en mode enfant.

Conscient de cette problématique, Marianne Delalande a eu l’idée de créer Grandir avec Loomy, une technique de développement personnelle complètement conçue et adaptée pour l’enfant.

Concernant son concept, Marianne Delalande se confie de manière visionnaire sur son aspect avant-gardiste:

« Comme dans tout concept un peu avant-gardiste, un jour ce sera une totale évidence pour la plupart des parents de donner à leurs enfants les moyens de poser leurs propres fusibles de sécurité […] ce sera un peu comme installer un anti-virus sur son ordinateur aujourd’hui ! »

Basée sur des techniques très douces comme la Programmation Neuro Linguistique et la CNV (communication non violente), la carte mentale personnelle de chaque enfant est ainsi resepctée et “exploitée” de manière maximale pour le développement de ses potentiels.

Grandir avec loomy est ludique et numérique

Apprendre et développer le potentiel de l’enfant en s’amusant, tel est le pari de Grandir avec Loomy, qui propose son concept au format numérique.

Il est vrai qu’à la base, la méthode a été déclinée et testée au sein des collectivités. Forte d’un feed-back positif, Marianne Delalande a alors souhaitée la rendre accessible au grand public, grâce à un fomat numérique simple et efficace, scindé en trois étapes simples:

-Etape 1 : la mise à disposition d’un livre numérique personnel

-Etape 2: Remplir un quizz iteractif

-Etape 3: La tenue d’un journal de bord

Pour sa phase de lancement, la méthode est proposée au prix de 67 euros , au lieu de 87 initialement. Elle est dotée de plus d’une garantie “satisafait ou remboursé” pour une durée de 45 jours après votre date d’achat.

Rappelons également que le concept est prévu pour une utilisation en autonomie à partir de 6/7ans.

Site: http://www.grandiravecloomy.fr/

Yvan Dupuy

Noter cet article