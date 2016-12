Faites-vous transporter cheveux aux vents avec city-bird.com !

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous avez besoin de fluidité et de rapidité pour vos déplacements personnels ou professionnels, et vous faîtes appel plus ou moins régulièrement à des taxis ? Malgré le fait qu’il vous prennent en course rapidement, vous pourrez être promptement pris dans le bouchons, dû bien souvent à des facteurs externes.

Les avantages du moto-taxi avec City-Bird

En choisissant les services du taxi moto à paris City Bird, vous vous appuierez sur un réseau de chauffeurs professionnels et efficaces en toute circonstances. D’après des études statistiques , les parisiens consacrent en moyenne 1h20 par jour dans leur trajet professionnel. Dès lors, des facteurs de stress et surmenage peuvent rapidement apparaître dans la sphère psychique du cadre, qui peut coûter à l’entreprise des frais d’absentéisme élevés.

Dès lors, l’option du taxi moto permet un gain de temps considérable, tout en réduisant les conséquences du stress professionnel, qui n’est ni rentable pour l’entreprise, ni pour le salarié qui en souffre. Ce mode de transport offre un véritable confort dans les déplacements, en évitant notamment les bouchons interminables et en contournant l’agressivité des conducteurs au profit d’un sentiment de liberté, cheveux aux vents.

Le taxi-moto : des atouts en toute circonstance

Des événements particuliers, comme la journée sans voiture organisée à Paris le 27 septembre dernier peuvent être particulièrement problématique pour vos déplacements personnels ou professionnels. Même si vous vous rabattez sur le train, les retards sont légions, et ces derniers sont bondés, car ils sont souvent choisis comme alternative. Choisir le taxi-moto comme celui de City Bird vous permettra dès lors d’assurer l’ensemble de vos déplacements avec une efficacité maximale.

Pour encore plus de facilité, une application spécifique vous permettra, où que vous soyez, de réserver votre premier taxi moto City Bird.

Yvan Dupuy

