Avec Kazoart, faîtes entrez l’art chez vous !

Vous appréciez particulièrement l’art sous toutes ses formes (sculptures, peintures, photographies…), et vous souhaiteriez décorer votre intérieur de la plus belle des manières grâce à des œuvres d’artistes ? Alors bien sûr il y a les galeries, mais rares sont celles qui offrent un panel riche et diversifié d’artistes divers, et il convient souvent d’en visiter plusieurs. Pour répondre à cette problématique, le tout nouveau concept Kazoart vous propose une véritable galerie en ligne.

Des artistes peintres et leurs œuvres

Grâce au galeriste Kazoart, vous trouverez un artiste qui vous conviendra, en fonction de vous goûts et couleurs. Ils sont actuellement 337 en ligne à vous proposer leurs œuvres originales, dans différents styles : impressionniste, expressionniste,street art, pop art…

Les sujets couverts et proposés par les œuvres sont eux aussi très larges : nature morte, portraits, nus, paysages, animaux, fantastique ou bien encore floral, selon le style que vous souhaitez donner à une pièce en particulier, ou à votre maison ou appartement, d’une manière plus globale. Vous aurez ainsi l’opportunité de vous offrir un tableau moderne à votre goût.

D’autres domaines artistiques représentés

Chez Kazoart, Art ne signifie pas uniquement peinture. Vous retrouverez ainsi sur la galerie en ligne des photographies inédites et exclusives, mais aussi des sculptures dans différents matériaux : bois, bronze, céramique plâtre ou bien encore verre.

Si vous êtes vous-mêmes artiste, et que vous souhaitez vous faire connaître ou développer votre chiffre d’affaires, il vous suffira de vous inscrire sur la plate forme en ligne, afin que les équipes vous consacrent un espace spécifique, dédié à vos créations.

Grâce aux conseils pratiques « Arty » qui vous sont régulièrement délivrés, vous aurez également la possibilité de vous améliorer concernant la mise en valeur des œuvres que vous aurez acquis, et offrir un spectacle à vos invités.

Avec Kazoart, vous n’avez plus de prétexte pour que l’art ne s’invite plus chez vous !

Yvan Dupuy

