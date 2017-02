AKASHA, le premier spectacle thérapeutique sur la scène Française

Réunir le temps d’une soirée les arts, le handicap et les gens est le but du premier spectacle thérapeutique sur la scène Française baptisé « Akasha ».

L’alliance des différents éléments

Comme le précise sa conceptrice Alexia Lizardo, L’idée du spectacle Akasha est partie d’une citation de Jean-Jacques Rousseau :

“Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l’obscurité, la lumière, les éléments, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine et sur notre âme. “

Akasha a impliqué de nombreuses personnes de milieux riches et différents : Comédiens, danseurs, chanteurs, thérapeutes qui ont tous travaillé ensemble avec leurs différences (physiques ou psychiques) pour construire un univers esthétique et thérapeutique avec une véritable démarche artistique non limitée.

Nous avons souhaité en savoir plus sur ce projet en interrogeant sa conceptrice :

Akasha, comment est née cette idée ?

Répondre à comment n’est pas aussi simple que cela, mais cependant Akasha est né d’un constat. On compartimente trop (surtout en france) les formes de handicaps, les formes d’art, sans réfléchir, que tout est complémentaire et en synergie. Là où s’arrêtent les bénéfices d’une technique, une autre peut apporter autre chose à la même personne quelque soit son handicap, sa situation sociale ou son état psychique. Nous ne sommes pas limités dans nos capacités, il n’y a que notre mental qui nous limite. Alors nous avons essayé de “pousser” les comédiens vers ce qu’ils ne pensaient pas possible. Akasha souhaite montrer que les qualités de chacun, les bienfaits de chaque art réunis apportent une dimension plus grande en matière de bien-être.

Avez-vous prévu de nouvelles dates de tournées ?

Pour le moment nous n’avons qu’une seule date de prévue. Il faut des conditions particulières d’accessibilité pour pouvoir produire ce spectacle. Après cette première soirée, nous espérons toucher les gens et peut-être réveiller les consciences (modestement) afin de nous aider tant au niveau financier que matériel ou tout simplement par l’adhésion et la bienveillance.

Êtes-vous à la recherche de partenaires ?

Oui bien évidemment et plutôt deux fois qu’une!!! Nous cherchons aussi des salles avec une scène accessible. Ce qui est loin d’être toujours le cas. Le public handi est maintenant bien accueilli en France mais les scènes restent difficiles d’accès.

Un nouveau concept riche en émotions, qui se tiendra le 30 mars 2017 à 20h00 au Bascala à Bruguières à côté de Toulouse.

