Voyages-sncf.com s’appuie sur Alibaba pour percer le marché Chinois

C’est avec la plateforme partenaire d’Alibaba “Alitrip” que la plateforme Voyages-sncf.com compte percer le marché Chinois.

Une seconde étape après Rail Europe China

En mars dernier, voyages-sncf ouvrait sa filiale Rail Europe China. Afin d’aller plus loin dans sa percée du marché chinois, la société a signé un accord avec Alitrip.

Un fait réjouissant pour Franck Gervais, DG du groupe. Il déclare à ce sujet:

« Cet accord (…) illustre le fait que la Chine et ses voyageurs sont toujours attirés par la France et l’Europe, souligne Franck Gervais, directeur général du groupe Voyages-sncf.com. Il va nous permettre de mieux faire connaître encore ces destinations à visiter en train et d’augmenter notre activité. Nous avons pour objectif d’ici 2020 de vendre un million de billets de train »

L’objectif est de permettre aux Chinois de faciliter leurs voyages à destination de la France. L’alliance prévoit la promotion et la mise en avant des destinations, la possibilité d’acheter des billets de train via l’accès au service de paiement Alipay, et la possibilité de disposer de ses billets de voyage avant le départ pour l’Europe.

L’internet mobile et le M-Commerce étant plus développé en Chine qu’en France et en Europe (77% des voyageurs connectés en Chine utilisent leur smartphone pour se renseigner sur des destinations ou réserver des prestations), le système sera donc dans un premier temps développé sur mobile, puis sur version bureau.

Répondre aux inspirations des nouvelles générations

Avec les modes de consommation émergents en chine, les inspirations des nouvelles générations concernant les voyages sont nouvelles. Ainsi, avec cette nouvelle collaboration avec Alitrip, le groupe français compte bien répondre à cette demande avec succès. La génération des 25-35 ans est notamment plus attirée par les voyages en couple ou en famille plutôt qu’en groupe, image classique qu’ont de nombreux européens sur les voyageurs chinois, qui semble désormais révolue.

Yvan Dupuy

