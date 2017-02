Vit-on-job lance Vit-on-job hunter, une appli pour les chasseurs de tête

Chères lectrices, chers lecteurs,

La star-up Vit On Job se veut particulièrement innovante du coté de l’emploi. Elle vient en effet de développer une application mettant en relation les entreprises et ceux qui sont à la recherche d’un contrat de travail flexible: auto-entrepreneur, freelance, intérim…

Le développement d’une application spécifique

L’application sera téléchargeable sur app store et Google Play. Elle sera composée de deux volets spécifiques: l’un pour l’employeur et l’autre pour l’employé. Afin d’aller plus loin qu’une simple mise en relation, la grosse innovation réside dans le fait que la société propose également la rédaction d’un contrat de travail dématérialisé, et la prise en charge de la fiche de paie, dématérialisée elle-aussi.

Ambitieuse, Vit On Job espère réaliser dans les années à venir près de 100 000 mises en relation. Elle a , à cette fin, réalisée un premier tour de financement auprès de partenaires comme 3S, Bpi France, ou bien encore SFR et Mozaik RH.

A l’heure actuelle, l’application est déployée grandeur nature sur le territoire de Roissy.

Aucune notion de tarif n’a cependant été dévoilée par l’entreprise concernant les prestations qu’elle propose.

A suivre donc…

Yvan Dupuy

Noter cet article