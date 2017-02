[Vidéo]: UPS teste un drone de livraison partant depuis un camion

Alors qu’Amazon envisage de construire un entrepôt volant pour les drones, UPS quant à elle à décidé de tester une solution un peu plus particulière. Elle test en effet un système de drones de livraisons qui seraient propulsés à partir d’une structure de lancement se trouvant sur un camion de livraison!

Simple coup de buzz ou réel système ?

On sait que le sytème est à l’essai, mais il est difficile de savoir, pour l’heure, si celui-ci sera réellement mis en service ou non. Une fois arrivé dans la zone de livraison sur le camion, le drone livre le colis à l’adresse indiqué (suivant un trajet prédéfini), puis retourne sur sa base, se situant sur le camion.

UPS s’est-t-elle inspirée de Mercedes-Benz, qui, il y a quelques mois, s’était assosiée à la start-up Estonienne Starship pour mettre en place un système similaire, sur la notion du dernier kilomètre.

Pour Mark Wallace, vice-président directeur de l’ingénierie mondiale et du développement durable d’UPS, ce système semble particulièrement intéressant pour desservir les zones rurales peu accessibles ou enclavées. Il permettrait également de réduire les émissions polluantes, et de gagner sur les temps de livraison d’une manière plus globale. (50 millions d’économie pourraient être faite selon UPS, grâceà ce système).

Cependant, dans l’un de ses articles, Techcrunch rapporte que l’un des drones se serait crashé au décollage, optant donc plutôt pour une option de buzz.

Yvan Dupuy

