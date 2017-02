[Vidéo]: L’épcier en ligne Ocado essaie un nouveau robot pour manipuler les fruits et légumes

Le spécialiste Britannique de l’épcierie en ligne Ocado est décidément très avant-gardiste , notamment dans le domaine de la robotique. Il test aujourd’hui un nouveau robot pour manipuler différentes marchandises en souplesse.

Une seconde phase dans l’automatisation

Ocado n’en est pas à son coup d’essai avec la robotique. Récemment, on apprenait qu’elle était en train de développer une armée de robots pour l’exploitation de ses entrepôts. Aujourd’hui, la forme présente un tobot “pick & place”.

Développé en collaboration avec Soma, ce projet commun a été mené avec 5 universités de recherche, et le laboratoire de recherche de Disney,basé à Zurich. Sa particularité est qu’il est doté une pince souple, contrairement aux autres qui possèdent une pince rigide.

Baptisée RBO Hand 2, la main est composée de doigts en caoutchouc,qui se contractent grâce à de l’air mis sous pression via sept chambres à air, réglables individuellement. Une saisie de différents objets est donc possible sans les abimer, notamment des fuits et légumes par exemple.

Yvan Dupuy

