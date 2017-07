[Vidéo]: Chicco et Renault lancent un simulateur de voiture pour endormir bébé

Baptisé « The Dream Craddle », le simulateur de voiture pour endormir bébé développé en collaboration entre Chicco et Renault devrait éviter à certains parents de devoir faire le tour du paté de maison pour endormir bébé. Ce dernierse place sous la nacelle de bébé et simule le bruit et le roulement d’une voiture.

Un lancement en France prévu pour 2018

Avec un lancement prévu en France pour 2018, cet appareil sera pilotable par smartphone, via une application, avec différents modes de conduite sélectionnables: urbain, sport ou route par exemple.

Proposé au prix de 100 euros, le produit sera dans un premier temps commercialisé en Italie et sera étendu en 2018 aux autres marchés.

Yvan Dupuy

