Volvo Cars et Autoliv annoncent la naissance de Zenuity

Décidément, Volvo frappe fort dans le domaine des véhicules autonomes. Avec Autoliv, elles donnent naissance à une coentreprise baptisée Zenuity. Elle est destinée à développer des logiciels de pilotage de voiture autonome et d’aide à la conduite. Un concurrent direct à Google Waymo ?

Naissance de la technologie ADAS

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) et de conduite autonome, est donc le bébé des deux firmes à travers Zenuity. Pour pousser cette technologie, Autoliv affirme qu’elle va injecter la somme colossale de 115 millions d’euros.De son côté, Volvo Cars va apporter des actifs de propriété intellectuelle ainsi que des ressources humaines, mais aucune liquidité. Conformément aux précédentes annonces, Autoliv et Volvo Cars détiendront la coentreprise à parts égales.

Zenuity sera basée à Goetborg et Munich, mais également Détrois aux Etats-Unis. L’activité officielle de Zenuity devrait démarrer au premier semestre 2017, et les tests officiels des produits devront attendre les autoristions officielles gouvernementales. (On sait que ce domaine est important car il couté cher à Uber).

C’est à l’aube de 2019 que les produits dérivés d’ADAS devront ête commercialisés, avant de subir bien évidemment de nombreuses batteries de tests, sur les circuits dédiés. C’est Autoliv qui sera chargé de distribuer les produits, et de les commercialiser. il n’y aura cependant aucune clause d’exclusivité, même si Volvo s’approvisionnera directement chez Autoliv.

Dennis Nobelius sera le CEO de la coentreprise, qui sera gouvernée par un conseil d’administration indépendant et agira en totale autonomie au sein de ses propres installations.

Yvan Dupuy

