[Vidéo]: Wheelys Moby Mart, le premier supermarché ambulant 100% autonome

Le domaine du retails serait-t-il lui aussi touché par l’évolution du tout autonome ? Il y a de fortes chances si on se penche sur le nouveau concept Wheelys Moby Mart, une boutique ambulante ouverte 24H/24. Elle ne comporte pas d’employés, pas de caisses, et bien sûr pas de locaux.

Une commercialisation en 2018

L’autonomie en énergie se fait par des panneaux solaires sur le toit, et des drônes peuvent également venir recharger le véhicule de manière régulière. Le client ouvre les portes via une application mobile, et un hologramme sera là pour accueillir les clients. le prix évoqué serait de 100 000 dollars.

Yvan Dupuy

