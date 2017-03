[Vidéo]: Totoya travaille sur un prototype de voiture autonome capable d’apprendre seul

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le 5 mars dernier, Toyota a pu participer à un grand prix de l’innovation se tenant au circuit de Sonoma, près de San Fransisco. C’est lors de cette cession qu’elle a présenté la version évoluée de son prototype de véhicule autonome. La particularité est que ce véhicule a été développé de manière locale, directement dans le laboratoire TRI de la marque, situé à San Fransisco.

Un véhicule autonome capable d’apprendre de manière autonome

Alors que le modèle précédent datait de 2013, ce dernier prototype est basé sur la Lexus LS600hL. La grosse évolution se situe au niveau du nombre de capteurs et radars pour mieux voir et analyser son environnement. Elle intègre également des technologies de “machine learning” qui lui permettent d’apprendre de manière autonome, et atteindre un niveau 5 d’automatisation, selon la classification LAE.

Gill Pratt, patron de TRI, affirme:

“Il s’agit d’un ‘smart véhicule qui sera de plus en plus intelligent dans le temps, en apprenant les habitudes de conduite des automobilistes à partir de données fournies par d’autres véhicules”

Yvan Dupuy

Noter cet article