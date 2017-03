[Vidéo]: Sedric de Volswagen, le concept car autonome présenté au salon de Genève

Alors que les différents constructeurs préparent le terrain dans le domaine des véhicules autonomes, comme dernièrement Toyota, Volswagen vient de lever le voile sur son concept car autonome baptisé “Sedric” au salon de Genève.

Un concept car 100% autonome

Volswagen est-il le constructeur le plus avancé dans le domaine du niveau d’autonomie ? La question se pose quand on sait que Sedric est un véhicule 100% autonome. Avec un habitacle spacieux, ce dernier ne possède donc ni volant, ni pédale…

Un desgin particulier pour ce concept car aux formes carrées, loin des formes courbées des sportives que l’on connait à l’heure actuelle. Mais, Volswagen ne souhaite pas faire avec Sedric une démonstration de ses capacités à créer une voiture belle. De plus, les spécialistes s’accordent à dire que les voitures autonomes possèderont de plus en plus un grand espace intérieur, tout en restant relativement compact, a des fins notamment de praticité.

La venue sur les routes de ce véhicule, encore en cours de développement, ne sera prévu qu’aux alentours de 2024. De quoi laisser entre temps les véhicules de niveau 5 prendrent leur place sur les routes Françaises et mondiales.

BFM et Top Gear Uk affirment qu’un tel niveau d’autonomie est rendu possible grâce à l’utilisation de nombreux lidars et capteurs, mais aussi caméras. Sedric embarque notamment des technologies déjà en place sur l’actuelle Audi A6.

Même si on ne sait pas comment Vw compte occcupper ses passagers, ces derniers seront installés comme dans un salon. Toutes les commandes du véhicule se feront pas l’intérmédiaire d’une télécommande avec un seul bouton, mais aussi à la voix.

Bref, de quoi voyager, tout en pouvant rêvasser en toute sécurité.

Yvan Dupuy

