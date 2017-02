Un colloque mondial sur le véhicule autonome se tiendra à Rennes en 2018

C’est pour le printemps 2018 que la ville de Rennes prépare en coulisses un colloque d’envergure international sur le véhciule autonome. Un évènement qui rassemblerait les experts dans ce domaine (grands groupes et start-ups du monde entier) qui positionnerait Rennes comme la ville connectée de référence.

Une convention ID4 car qui s’est tenue

Hier, une convention ID4car sur le véhicule autonome s’est tenue dans la ville, avec pour thème “construisons ensemble la mobilité de demain”. La ville espère en effet se positionner comme celle de référence pour ce qui concerne les nouvelles mobilités.

Le colloque préparé quant à lui pour le printemps 2018 serait d’envergure mondiale. Ce dernier aura pour particularité d’être à la fois Indoor (pour les présentations) et Outdoor, pour tout ce qui touche aux essais. En terme d’acteurs, l’évènement rassemblerait des constructeurs automobiles autour de frands groupes et partenaires,mais aussi des chercheurs, gestionnaires d’infrastructures, startups qui auront des solutions à exposer et partager.

Avec Bolloré et Keolis, la marque vient de lancer une première phase de tests des bus 100% électriques “Bluebus”. La ville a également affichée sa volonté de participer à une smart city expérimentale aux données ouvertes.

Son président Emmanuel Couet et sa vice-présidente à l’économie Gaëlle Andro estime que le big data est majeur “pour devenir un territoire clé”.

l’élue ajoute: “Nous avons à coeur de nous emparer du sujet avec l’objectif de constituer une communauté de recherche.

Bravo à Rennes pour cette initiative mettant en avant la France.

Yvan Dupuy

