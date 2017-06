SNCF prévoit de lancer des trains autonomes d’içi 2022

D’içi l’année 2022, la Sncf prévoit de mettre en circulation des trains autonomes. Auparavant (2019), des trains de fret autonomes bénéficieront de cette technologie. une grosse avancée pour le groupe en matière technologique.

Le point de vue d’Alain Krakovitch

Alain Krakovitch, Directeur Général de la Sncf, livre son point de vue sur ce nouveau projet: « Nous allons tester les premiers trains de fret « drones » fin 2019« , indique-t-il.

Cependant, de nombreux détails techniques sont encore à régler, comment par exemple l’emplacement du conducteur à proximité du train, qui reste à préciser. D’ici 2021, les trajets vers les centres de maintenance pourront être eux aussi automatisés, car ces circuits sont semi fermés.

Le groupe affirme cependant qu’il y aura toujours quelqu’un à bord, et qu’un degré d’autonomie de niveau 4 n’est pas à l’ordre du jour. Monsieur krakovitch ajoute: « ce n’est pas le conducteur qui coûte le plus cher ». Les enjeux se comptent plutôt en matière de « capacité, de vitesse, et de fiabilité« .

Parmi les autres objectifs, accélérer le freinage et l’accélération sont des sujets à l’ordre du jour. Cela permettrait au groupe d’augmenter le nombre de trains en circulation d’environ 20 à 25% aux heures de pointe.

Cette mise en place de véhicules autonomes serait donc une première mondiale. « Il n’y a jamais eu dans le monde de trains autonomes circulant sur un réseau ouvert » ajoute-t-il.

Une mise en place technologique qui devrait bénéficier aux clients, mais également aux fournisseurs et sous-traitant qui travaillent dessus.

Yvan Dupuy

