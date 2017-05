Seabubbles effectue une deuxième levée de fonds pour construire un second prototype

Chères lectrices, chers lecteurs,

Quelques mois après avoir levé 3 millions d’euros auprès de la MAIF, Sebubbles effectue une nouvelle levée, plus importante cette fois, puiqu’elle s’élève à 10 millions, toujours auprès du même organisme. Cette dernière est destinée à construire un nouveau prototype de voiture volante plus évolué que le premier.

Un marché à fort potentiel

La Maif semble croire fort au projet de Seabubbles, en injectant 10M€ via son fonds Maif Avenir.Alain Thébault, co-fondateur de SeaBubbles déclare concernant cette opération: “La confiance renouvelée de Maif dans le projet SeaBubbles est un signal fort qui va nous permettre d’accélérer encore plus notre développement, et offrir ainsi aux villes et aux citadins un écosystème de mobilité innovant, accessible et durable“

Pour son lancement, la société avait bénéficié du soutien financier de plusieurs fonds comme Partech Ventures et plusieurs autres fonds Business Angels.

Le second prototype devrait être plus rapide que le premier, et gérer des systèmes de docks autonomes. Seabublle présentera son protototype au grand public dans les différentes villes du monde et en conditions réelles. Les bulles voyageront en Europe, Asie, Moyen-Orient et aux Etats-Unis jusqu’à fin 2018.

La startup a été fondée par le navigateur Alain Thébault, inventeur du voilier Hydroptère pouvant naviguer hors de l’eau, ainsi que Anders Bringdal. Le systèmde bulles autonomes intéresse déjà de grandes villes, dont Paris, de par le fait qu’elle ne rejette pas de CO2.

Yvan Dupuy

