Relay le robot majordome connecté 100% autonome

Ayant reçu l’IERA Award 2017 (Prix Innovation et Entrepreneuriat en Robotique et Automatisation), le nouveau robot Relay est fabriqué par la société Américaine Savioke. Ce dernier est capable d’évoluer en toute autonomie au milieu d’hommes dans des espaces publics.

Un robot intelligent et amical

Relay se définit comme un robot intelligent et amical. Avec à peine un peu plus de 1 mètre de haut, ce dernier communique avec son environnement via un écran tactile, un téléphone intelligent, et des sons. Equipé d’un coffre, il peut prendre les ascenceurs et effectuer des livraisons dans les hotels, hopitaux ou bureaux. Tel un majordome humain, il peut effectuer des livraisons de dentifrice, boissons, serviettes, pour reprendre sa place en station d’accueil une fois le travail effectué.

Steve Cousins, PDG de Savioke déclare au sujet de son robot:

« Relay est le premier robot de livraison entièrement autonome à travers le monde capable de naviguer en toute sécurité dans des espaces occupés par l’homme. Jusqu’à présent, des technologies similaires étaient limitées aux itinéraires fixes, ou déployées uniquement dans des espaces étroitement définis. Notre objectif le plus élevé est de créer des robots qui peuvent aider les gens. L’interaction devrait être aussi amicale et agréable que possible. »

Notons que grâce à ses capteurs, relay est capable d’éviter les personnes, et tout type d’obstacle si nécessaire. Les premiers modèles ont été déployés ily a trois ans, dans l’industrie hotelière, notamment dans l’hotel Crown Plaza.

D’ores et déjà, plus de 100 000 livraisons ont déjà été effectuées aux Etats-Unis, en Asie, ou au Moyen-Orient. Les prochaines implantations sont prévues en Allemagne et France.

Yvan Dupuy

