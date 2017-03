PSA dévoile ses véhicules autonomes au grand public

Dans le cadre du programme AVA (Autonomous Vehicle for All), présenté lors du dernier salon de Genève, PSA va dévoiler au Grand Public ses véhicules autonomes. En tant que conducteur ou passager, ces derniers pourront même procéder à des essais grandeur nature.

Deux niveaux d’autonomie proposés

Un véhicule « eyes off » (niveau 3) et un « mind off » (niveau 4) seront proposés aux personnes sélectionnés pour le test par PSA. Le niveau permet au conducteur de confier sa conduite au véhicule. Ce dernier peut demander certaines fois de reprendre la main. Le niveau 4 quant à lui est en conduite autonome totale.

Le constructeur rappelle que le niveau 1 d’autonomie est en place sur la plupart de ses véhicules, avec des systèmes comme les alertes anti-collisions ou le freinage automatique d’urgence. En 2018, le SUV DS7 embarquera des technologies de niveau 2 (gestion automatique de la vitesse et de la trajectoire, stationnement automatique, assistance complète sur voies rapides…). La commercialisation du niveau 3 n’est pas prévue avant 2020, demandant plus de tests et de validations en terme de sécurité.

PSA a également invité Sébastien Loeb a testé son véhicule autonome:

