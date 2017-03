Orlando en Floride, futur centre mondial de la voiture autonome ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Récemment, le magazine Quartz dévoilait les ambitions de la ville d’Orlando en Floride. Cette dernière souhaiterait en effet devenir le futur centre mondiale de la voiture autonome.

La plus grande piste d’essais au monde ?

Ce sont les autorités locales de la ville qui ont affirmées doter la ville de la plus grande piste d’essais au monde pour les voitures autonomes. Pour préparer le terrain, les autorités ont déjà mis en place une législation beaucoup plus souple afin d’accueillir ce type de véhicules plus facilement.

En terme géographique, la piste devrait partir du parc « Epcot » Disney World construit dans les années 80. Le lieu doit bien sûr être aménagé en conséquent, ce qui permettrait une première démonstration grandeur nature sur l’année 2018.

Des navettes automatisées

Des tests vont être effectués sur des routes fermées sur le Kennedy Space Center de la Nasa et sur le circuit expérimental Sun Trax qui sera ouvert en automne de cette année. En outre, des navettes automatisées seront mises en place, et également des voitures autonomes à usage partagé.

L’University de Central Florida et la Florida Polytechnic University participent également au projet, notamment avec des logiciels de simulation.

Cependant, d’autres villes américaines sont en concurrence avec Orlando, 16 autres villes ayant également mis en place une législation assouplie facilitant la circulation de ce type de véhicules.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Noter cet article