Nvidia signe un partenariat avec Paccar pour viser les camions autonomes

En plein partenarait avec Bosch , Nvidia progresse à grands pas dans le domaine de la voiture autonome, notamment avec son système baptisé Drive PX. C’est désormais le marché du transport que Nvidia pense pouvoir toucher, avec un nouvel accord signé avec le constructeur Paccar.

Travailler sur des camions autonomes

En signant ce nouveau partenariat, Nivida et Paccar s’attaquent à un marché de 300 millions de camions. Les possibilités sur ce type de véhicules sont importantes, entre semi-autonomie, et totale autonomie. Dans le futur, on pourrait imagnier des convois de marchandises entiers, programmés sur différentes destinations. La route est bien entendue encore longue avant d’en arriver à un tel résultat.

Les camions autonomes devraient être animés par Nvidia Drive PX 2, la future version encore en cours de développement à l’heure actuelle. Celle-ci utilisera le processeur Xavier, avec 8 cœurs ARM 64 bits, un GPU Volta à 512 cœurs, 30 W.

Le tout pourra analyser l’environnement d’un véhicule à 360° et en temps réel.

Yvan Dupuy

