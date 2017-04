Londres va tester un bus autonome Oxbotica en grandeur nature

Le grand public britannique va pouvoir tester pour la première fois de l’histoire, et en grandeur nature, un transport dans un bus autonome. Une opération qui se déroulera les trois semaines à venir, et avec un nombre limité de testeurs ( 100 personnes)

Un bus construit par Oxbotica

Construit par Oxbotica, ce bus autonome sera capable d’atteindre une vitesse maximale de 10 mph (16,1 km/h). Il sera piloté par un ordinateur, mais du personnel compétent et qualifié restera à bord, pour reprendre la main en cas de problèmes.

De son coté, Oxbotica affirme que plus de 5000 personnes ont postulées pour pouvoir participer à cette expérience unique et de nouvelle génération.

Graeme Smith, le directeur des opérations a affirmé: « Très peu de personnes ont eu l’opportunité de monter dans un véhicule autonome, c’est donc une formiable opportunité pour eux. Nous espérons que nos véhicules seront acceptés naturellement par l’ensemble de la population, et qu’ils répondront à leurs besoins ». Durant l’essai, 5 caméras et trois lasers aideront à la navigation à travers les rues londoniennes.

Le bus possède la capacité de détecter des obstacles à 100M, et de s’arrêter immédiatement s’il détecte un obstacle sur sa voie de circulation. A ce sujet, le Directeur Général affirme que le bus a été concu pour évoluer de manière sure en millieu urbain, et de sentir sûr en tant que passager.

L’Angleterre n’en est pas à son coup d’essai concernant l’essai grandeur nature de véhicules autonomes. Oxbotica avait invité des journalistes à essayer leurs voitures autonomes, pour la première fois en Angleterre. Lors de cet évènement, la voiture avait parcouru 1km dans les rues Londoniennes.

Les Britanniques seraient donc plus avant-gardistes que la France dans les essais grandeurs nature ?

Yvan Dupuy

