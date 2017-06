Google lorgnerait également le marché des poids lourds autonomes

Alors que Google accélère son implication dans les véhicules autonomes, notamment avec sa filiale Waymo, il semble qu’elle veuille aussi s’impliquer dans le marché des camions autonomes.

Une expérimentation sur la voie publique

D’après Reuters, Google souhaite avant tout mener des expérimentations sur la voie publique. IL s’agirait dans un premier temps d’un camion autonome qui aura pour objectif de collecter des données. Dans la boucle, on retrouvera bien sur sa filiale Waymo. Cette dernière est d’ailleurs en lutte contre sa principale concurrente Otto, qui est déjà assez avancée sur le sujet et déjà en alliance avec Uber.

Dans la course, on retrouve également des acteurs comme Volvo et Daimler, qui se sont illustrées en participant à l’European Truck Platooning Challenge. Un évènement qui a réuni plusieurs convois de camions parits de plusieurs endroits du continent, et se rejoignant à Rotterdam. Un évènmenent qui a permis notamment de démontrer que des gains sont possibles en matière de consommation de carburant et de consommation de CO2.

Reste que de nombreux progrès sont à faire en la matière, car l’adaption des technologies des véhicules légers sur les poids lourds ne semble pas toujours aussi évidente.

Un marché juteux certes pour les entreprises s’y intéressant, mais dont les enjeux au niveau sécuritaire sont également important et ne peuvent être traités à la légère.

Yvan Dupuy

