Faraday Future, le constructeur qui souhaite concurrencer Tesla en 2018

Share +1 Share Stumble Shares 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est du coté de la Californie que de nouvelles ambitions naissent, dans le segment des véhicules autonomes. C’est à Las Vegas qu’a été présentée la nouvelle marque Faraday Future, qui compte concurrencer Tesla. La marque a préenté la FF91 ambtionne de commercialiser le véhicule en 2018.

Un véhicule présenté au grand public

Lors de la présentation du véhicule au CES, Nick Sampson, son PDG a affirmé: “Ceci est le premier (spécimen) d’une nouvelle espèce”. L’entreprise compté déjà plusieurs investisseurs chinois, comme Jia Yueting ou bien encore le groupe technologique chinois LeEco.

Même si aucun prix n’est divulgué pour l’instant,les performances, l’autonomie et le look laisse présager un positionnement sur le haut de gamme. La marque promet de faire mieux que Tesla en terme d’autonomie, en annoncant 378 miles, soit 604 km (contre 315 pour Tesla, selon les dernières annonces de Tesla cet été).

Faraday affirme également que son véhicule électrique sera le plus rapide du monde, avec un 0 à 100 en seulement 2,39 secondes.

Quelques mots sur Faraday Future

Faraday Future a été fondée en 2014. Basée à Los Angeles, elle avait présenté un “concept” de véhicule à l’allure futuriste, avec une carrosserie à mi-chemin entre voiture de course et batmobile, un aménagement intérieur inspiré des recherches de la Nasa, et une vitesse de pointe censée atteindre 320 kilomètres/heure.

Seul ombre au tableau, la marque serait victime de rumeurs financières négatives, avec également le départ ses derniers mois de plusieurs dirigeants, et un doute sur sa capacité à faire aboutir la production de son premier véhicule.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Noter cet article

Share +1 Share Stumble Shares 0