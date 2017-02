Aux pays-Bas, vous pourrez désormais circuler en voiture volante!

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les fans du film “Retour vers le futur” vont-ils enfin voir leur rêve de voiture volante se réaliser ? Probalement, si on en croit ce scoop, présentant le modèle homologué de voiture volante aux Pays-Bas. Ces deux modèles seront très bientôt mis en commercialisation, permettant de circuler en toute légalité sur terre, comme dans les airs.

Liberty Pioneer et la Liberty Sport

Les deux modèles qui seront mis sur le marché sont ainsi baptisés “Liberty Pioneer et la Liberty Sport.”. Sur la route, ces véhicules seront conduits comme des voitures classiques. Si le conducteur ressent le besoin de s’évader, il pourra transformer son véhicule en hélicoptère, grâce à un autogire.(un engin propulsé grâce à une hélice et un moteur puissant de 200 chevaux pour tirer la bête).

A la base, la commercialisation était prévue en 2014, mais la société a du fournir de nombreuses sécurités aux autorités pour pouvoir avoir une autorisation de commercialisation. Et non,il ne pourra pas éviter les bouchons et décoller d’une autoroute, la législation ne prévoyant que l’autorisation du mode hélico à partir d’une aire spécifiquement dédiée, comme un aéoport ou un héliport, ce qui laisse toutes les chances cependant de passer un week-end original et sympahtique.

Côté prix, les chiffres font rapidement redescendre sur terre. La version Liberty Pioneer coûte aujourd’hui 499 000 euros. Pour obtenir la Liberty Sport, compter 299 000 euros, avec moins d’options de confort.

La production doit commencer début 2017 et les premières livraisons sont prévues pour fin 2018.

Yvan Dupuy

Noter cet article