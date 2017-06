Smile s’offre Hypertexte, spécialiste du contenu optimisé et du référencement

Smile et Hypertexte vont travailler ensemble, afin d’accompagner leurs clients dans le référencement et la présence sur le web. En effet, un meilleur seo et une meilleure communication permet d’augmenter les conversions.

Hypertexte accompagne déjà plus de 400 entreprises

C’est déjà plus de 400 entreprises qu’Hypertexte accompagne dans leurs projets, dont 1/3 de sociétés du CAC 40, dans des projets liés à l’optimisation du SEO. Le contenu web, la communication via newsletter, le conseil éditorial fait également parti des services qu’elle propose.

En charge du développement de Smile, Gregory Becue, déclare dans un communiqué:

« Smile et Hypertexte collaborent depuis 2006 et affichent des valeurs communes. En intégrant les équipes d’Hypertexte, nous renforçons nos expertises métier/business au service de nos clients leur permettant ainsi d’accroître la portée et la visibilité de leurs actions sur le Web. » Si le montant n’a pas été communiqué, la nouvelle alliance des deux entités a déjà permis à l’entité de remporter un contrat de grande envergure (groupe industriel mondial). Elle aura pour but l’optimisation de son SEO en Françsi, mais aussi dans d’autres langues.

