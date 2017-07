Pourquoi est-on tellement nombreux à jouer sur Internet en France?

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Jouer sur le Web n’est pas seulement amusant – c’est tout un nouveau principe, une vraie révolution qui a changé notre vision du ludique. On ne prendra pas en compte les jeux vidéo et ne parlera que des jeux de hasard. Alors pourquoi on préfère le mode en ligne?

Les amateurs du gambling, selon le guide pour les joueurs, sont aujourd’hui particulièrement tentés non seulement par la possibilité de se divertir en ligne – mais de le faire depuis leur téléphone portable (ou tablette). Serait-ce le même désir d’être plus mobile et d’augmenter son indépendance, qui caractérise tant notre époque?

Les analystes remarquent une montée considérable d’intérêt pour le poker et les paris sportifs sur le Net depuis 2010, ce qui paraît bien naturel, étant dû à la légalisation de ce genre de divertissement en France. Aujourd’hui plus de 56% de la population connaît et pratique les jeux d’argent, que ce soient les courses hippiques, le poker ou le grattage, le nombre de ceux qui restent chez soi en profitant de cette diversité augmente de 20% environ chaque année.

Qui sont les plus actifs?

D’après les derniers sondages, ce seraient les femmes, les personnes âgée et les plus jeunes (ayant entre 14 et 17 ans) qui deviennent les joueurs passionnés : le taux des femmes est en hausse de 11% notamment. Néanmoins, le profil du joueur dit « classique » ne subit pas de gros changements : c’est toujours un homme, ayant entre 25 et 55 ans, ouvrier ou employé du bureau, professionnellement actif.

À chacun son jeu

Depuis les dernières années certains profils typiques se concrétisent pour les différents représentants de la population française impliquée :

Les femmes préfèrent le loto et le grattage (étant près de 55% à y jouer);

Les jeunes adultes (étudiants) sont passionnés par les paris sportifs (30%), sans ignorer le poker (13,8%);

Les cadres et directeurs d’entreprises s’adonnent aux jeux de casino.

Pourquoi tenter la chance en ligne?

Les mises s’accroissent – les amateurs français sont prêts à risquer 10 euros chacun et chaque semaine. Mais le fait-on seulement en espérant un gain supérieur? Les témoignages des pratiquants du jeu sont unanimes :

C’est remarquablement plus rapide et plus simple – on n’est plus obligés de sortir de chez soi ou prévoir des heures pour un bon jeu de poker. On peut jouer quelques minutes pendant sa pause et se déconnecter rapidement. On peut risquer des sommes extrêmement petites sur le Web, commençant par 1 euro, et s’amuser pleinement. Ou même miser de l’argent virtuel. En jouant chez soi on évite le stress et peut se créer des conditions plus agréables.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Pourquoi est-on tellement nombreux à jouer sur Internet en France? Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0