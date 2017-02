Pinterest fait un pas de plus dans l’e-commerce

L’application américaine qui permet d’épingler ses photos sous forme de tableaux thématiques “Pinterest” a dévoilé le 8 février dernier un outil dédié au commerce en ligne.Baptisé Shop The Look, ce dernier permet de cliquer sur certaines objets publiés via l’application.

Des partenariats avec des grandes marques déjà en place

Avec ce nouvel outil dédié au e-commerce, Pinterest vient de signer des partenariats avec des grandes marques comme les grands magasins Macy’s ou les supermarchés Target.

Pour l’instant, la sélection est effectuée par des curateurs humains, avec une utilisation partielle de l’intelligence artificielle permettant à l’ordinateur de voir et reconnaitre les objets sur les photos.

Lens: une autre technologie testée

Présentée en version béta aux Etats-Unis, Lens est le nom de l’autre outil. Celui-ci reconnaît des objets du monde réel pris en photo depuis un smartphone afin de proposer des «pins» associés.

Dès lors, Pinterest deviendrait un hybride entre réseau social et moteur de recherche. Rappelons que le réseau social attire à l’heure actuelle 150 millions d’utilisateurs, et est déjà utilisé par des grandes marques qui mettent en avant des photos de leurs produits pour développer leur clientèle.

Depuis 2015 déjà, il est possible de mettre en place le bouton “acheter” sous la plupart des produits pinnés.

Yvan Dupuy

