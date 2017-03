Paypal sera le partenaire de Simply Market pour percer dans le e-commerce

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le spécialiste mondial du paiement en ligne Paypal s’associe avec la chaine de distribution Simply Market. Elle souhaite l’accompagner dans son développement au niveau du e-commerce, et améliorer son expérience du paiement en ligne.

Le boom du drive et de la livraison à domicile

Face à la percée de ces deux nouveaux modes de consommation, Simply Market doit s’adapter, et le choix de paypal en tant que partenaire s’avère plus que judicieux. Ainsi, elle utilisera par exemple ses coupons et offres promotionnels. Concrètement, cette plateforme met à la disposition des acheteurs des coupons promotionnels ou des solutions de ” cashback ” qui permettront, à l’enseigne, de proposer des offres spécifiques et innovantes.

Le coupon apparaitra ainsi dans le compte de l’utilisateur, ainsi que sa date de péremption. Ce dernier, en cas d’achat, sera utilisé de manière automatique, rendant ainsi l’expérience utilisateur plus fluide, qu’un envoi de code dans un mail.

Des offres exclusives

Paypal pourra ainsi proposer à Simpply Market des offres exclusives à ses 7,5 millions d’utilisateurs. Le couponing et les offres promotionnelles restent, à l’heure actuelle, des techniques de fidélisation importantes.

En effet, selon une récente de Nielsen pour Paypal, les utilisateurs seraient plus incités à acheter , ou même à changer d’enseigne pour une autre en fonction de l’attractivité des prix (pour 83%) d’entre eux. 82% d’entre eux considèrent que les promotions restent l’un des premiers motifs de leur fidélité.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Noter cet article