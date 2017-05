Infographie: La domination de Netflix dans la vidéo à la demande

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chers lectrices, chers lecteurs,

Selon la dernière étude de Parrot Analytics, le domaine de la vidéo à la demande semble difficilement résister à la domination de Netflix. Ce dernier regroupe en effet à lui seul près de 83,6% de la demande, utilisées sur différents types de supports (réseaux sociaux, blogs…).

Une plateforme disponible dans 190 pays

Le gros point fort de la plateforme reste bien sûr sa disponibilité dans plus de 190 pays. Elle propose en outre une large palette de films et de séries. Sur la deuxième place du podium, on retrouve Hulu, qui détient 7,6% du marché. A noter aussi le bon positionnement d’Amazon, qui détient tout de même 7,1% de l’audience.

Vous trouverez plus de statistiques sur Statista

Yvan Dupuy

Enregistrer

Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0