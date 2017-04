Mastondon: Le nouveau réseau social qui veut revenir aux sources de Twitter

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le tout nouveau réseau social Mastodon fait parler de lui, depuis son lancement en octobre 2016. libre et sans publicités, il reprend des éléments de fonctionnement sur les bases originelles de Twitter à ces débuts.

Une copie-conforme de Twitter ?

A la place des tweets, le réseau social utilise des « pouets ». Alors bien sur, le réseau social ne concurrence pas encore Twitter et ses 313 millions d’utilisateus, lui qui ne compte « que » 41 000 utilisateurs. A la différence de Twitter et de ses 140 caractères, le nombre limite sur ce dernier est porté à 500, ce qu’apprécie les utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux à le rejoindre chaque jour.

Coté apparence, la plateforme se rapproche plutôt de Tweedeck, un outil lié à Twitter qui permet de suivre plusieurs actualités en même temps.

Mastodon n’appartient à aucune entreprise privée, contrairement à Facebook, Twitter, ou bien encore Snapchat. En outre, son code est en open source, ce qui signifie que des personnes connaissant la programmation peuvent y apporter des modifications pour en proposer une autre version.

La notion de federated timeline

Mastodon permet aux utilisateurs de pouvoir voir un fil d’actualités mondial appellé « federated timeline »où les « pouets » sont regroupés, contrairemet à Twitter ou chaque utilisateur choisit ses fils d’informations.

La plateforme n’est donc pas destinée aux publicitaires, mais bel et bien à la communauté des internautes. Par conséquent, aucune donnée personnelle n’est bien évidemment revendue.

Une innovation donc, mais reste à savoir si celle-ci tiendra dans le temps…

Yvan Dupuy

