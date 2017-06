Infographie: Le SMS a un taux d’ouverture de 95% selon Actito

Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec plus de 34 millions de mobinautes, l’organisme Actito dévoile que les personnes utilisant le mobile peuvent particulièrement être réceptives aux campagnes SMS, avec un taux d’ouverture de 95% pour le SMS.

Un taux de mémorisation de 60%

42% des utilisateurs de mobile ont déjà utiliser le M-Couponing,et plus d’un sur deux compare les prix en magasin via son smartphone. La particularité des SMS envoyés est qu’ils sont ouvert dans les 10 minutes qu suivent leur envoi à un taux de 95%. De plus, le taux de mémorisation de ceux-ci est de 60%. Le taux de clic pour un lien commercial est de l’ordre de 20%.

Yvan Dupuy

