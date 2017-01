Infographie: Comment le M-Commerce contribue-t-il aux soldes ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les soldes d’hiver ayant démarrés, ce sont plus de 65% des Français qui ont l’intention d’acheter via internet. Parmi les internautes, 48% d’entre eux ont l’intention d’acheter via leur smartphone, soit 10% de plus qu’en 2016.

Le M-Commerce profite aux soldes

Le M-Commerce est donc automatiquement porteur pour les commercant en période de soldes. L’infographie ci-desous montre l’évolution de son utilisation et contribution:



Yvan Dupuy

