Le numérique prévoit de recruter 50 000 cadres en 2017

Bonne nouvelle sur le front de l’emploi. On apprend que le secteur du numérique prévoit de recruter 50 000 cadres sur l’année 2017.

Des chiffres du Syntec Numérique

Le Syntec Numérique, le syndicat national du segment, ainsi que l’APEC ont annoncé une fourchette de recrutement comprise entre 51 330 et 56 640 cadres cette année. Un meilleur cru que 2016 donc, quand on sait que 46600 recrutements ont eu lieu cette année. Un taux de recrutement deux fois supérieur à l’année 2009 à titre de comparaison.

En 2016, le taux de recrutement pour les entreprises de ce secteur a augmenté de 25%. Concernant 2017, le Syntec Numérique s’inquiète d’une telle progression. Godefroy de Bentzmann, le président du syndicat patronal déclare:

« Il faut veiller à ce que cette guerre des talents ne crée pas une bulle des salaires que nos clients ne parviendraient pas à absorber »

Paradoxalement, le syndicat affirme 61% de ces entreprises amenées à recruter ont du mal à trouver les profils qu’elles recherchent.

Les profils recherchés: débutants et jeunes cadres

Comme le démontre ce graphique, les prévisions de recrutement seront, pour 60% d’entre elles, dédiées aux débutants et aux cadres ayant entre 1 an et 5 ans d’expérience.

Concernant les profils recherchés et leur répartition:

-Ingénieurs informaticiens (77%)

-Ingénieurs d’études R&D (10%)

-Commerciaux en informatique (8%)

En 2016, ce secteur a, à lui même, donné naissance à près de 14 400 postes de cadres, soit deux fois plus que 2015.

Les informaticiens ont donc de beaux jours devant eux…

Yvan Dupuy

