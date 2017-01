La Fnac propose aux clients de retirer leur consignes dans des consignes automatiques

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nouvelle orientation stratégique pour la FNAC, qui propose à ses clients de retirer leurs commandes dans des consignes automatiques. Le centre commercial Les Passages à Boulogne-Billancourt et Place du Commerce à Nantes ont été les premiers sélectionnés.

Un matériel et une installation Packcity

L’un des leaders des biens culturels, de loisirs et de technologies, présent en France et à l’International dans plus de 200 magasins, à choisi de faire confiance pour ce nouveau matériel à la société Packcity. Ce mode de consigne automatique permet aux clients de retirer leurs achats sans attendre, tout en fluidifiant le parcours dans le magasin, et aussi déscombrer les caisses.

Pour cela, le client se présent devant une consigne, scanne un code barre, pour enfin récupérer son colis.

Mehdi Dahmani, directeur des opérations chez Fnac déclare:

“Ce dispositif devrait se généraliser dans les années à venir chez de nombreux distributeurs. Cela fluidifie le trafic et apporte de la modernité aux clients”

Une solution modulable