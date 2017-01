Infographie: 32% des Français seraient prêts à payer une rançon pour récupérer leurs données

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Fait que l’on ne peut contourner aujourd’hui, le piratage des données personnelles est la cible de nombreux hackers à travers le monde. Une lutte qui mobilise de nombreux services informatiques des géants de l’internet, que l’on parle de e-commerce ou de réseaux sociaux.

Des rançons différentes en fonction des pays

Même si de nombreux internautes sont prêts à payer pour récupérer leurs données personnelles, les taux varient selon les pays, ainsi que les montants.

Plus paranoiaques que les autres pays ? peut-être si on en croit les statistiques , avec 40% des Américains prêts à payer pour récupérer leurs données. Viennent ensuite l’Allemagne(36%), La France (32%), Le Royaume-Uni (31%) et le Danemark (30%).

Si les Français arrivent en 3ème position pour récupérer leur données, il ne sont cependant pas prêts à débourser des sommes trop importants, avec une rançon moyenne de “seulement” 195 euros, arrivant en cinquième position. Avec 547 Euros, le Royaume-Unis arrive en tête des meilleurs clients ranconnables, suivis par le Danemark (429 euros), les Etats-Unis (337 euros), et l’Allemagne, avec 219 euros.

Et vous, combien seriez-vous prêt à payer pour récupérer vos données hackées ?

Yvan Dupuy

Enregistrer

Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0